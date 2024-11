Era stato arrestato qualche settimane fa dai militari della stazione di Gasperina perché responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della moglie, culminati in una violenta aggressione perpetrata in piena notte.

Si tratta di un 35enne, residente nel comune del Catanzarese, recentemente attinto da ordinanza di custodia cautelare per fatti aggravati dal metodo mafioso. Per fermare l’ira dell’uomo, che in quella occasione brandiva anche un coltello, le forze dell’ordine avevano dovuto fare ricorso alla pistola taser. Dopo le formalità di rito, era stato poi ristretto nel carcere di Catanzaro.

Quest’oggi il giudice ha accolto l'istanza avanzata dall’avvocato Antonio Lomonaco, disponendo per il giovane la misura degli arresti domiciliari.