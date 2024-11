L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha percosso con pugni e schiaffi la convivente, trascinandola per terra e minacciandola di morte mediante l’uso di un coltello di genere vietato

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sant' Andrea Apostolo dello Jonio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Giuseppe Gentile, 38enne pregiudicato del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e convivente, lesioni personali aggravate, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Un provvedimento scaturito dall’escalation di violenza posta in essere dall’indagato da circa un anno e culminata nell’arresto in flagranza di reato eseguito dagli operanti nella notte di domenica. Il 38enne è stato sorpreso dopo aver aggredito fisicamente per l’ennesima volta la propria convivente.

L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha percosso con pugni e schiaffi la vittima, trascinandola per terra e minacciandola di morte mediante l’uso di un coltello di genere vietato. Successivamente, ha opposto ripetutamente resistenza ai militari intervenuti, mentre tentavano di identificarlo e condurlo in caserma.

Il prevenuto, già ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Soverato, all’esito dell’udienza di convalida è stato tradotto presso la Casa circondariale di Catanzaro, come disposto dal gip di turno del citato capoluogo.