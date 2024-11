I meticci, legati ad una catena di meno un metro, versavano in precarie condizioni igieniche. Sono stati sequestrati dalla Forestale e affidati ad un Ente preposto all’accoglienza

Il personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di San Donato Ninea (CS) , dipendente dal CTA del Pollino, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di Fagnano per maltrattamento di animali.

In particolare, a seguito di una segnalazione di alcune Guardie Zoofile, il personale Forestale è intervenuto unitamente al personale veterinario dell’Asp di Cosenza, ed ai Carabinieri della locale stazione nel Comune di Fagnano Castello al fine di verificare le condizioni di tre cani “meticci” di proprietà dell’indagato.

Gli animali erano legati ad una catena di meno di un metro all’interno di un ricovero removibile in lamiera e legno in precarie condizioni igieniche che costringeva i cani, a subire per quanto riguarda le loro caratteristiche etologiche, delle sevizie per lo stato in cui venivano detenuti, così come verificato dai veterinari. Si è quindi proceduto al deferimento dell’uomo, e al sequestro degli animali affidati ad un Ente preposto all’accoglienza sito a Villapiana.