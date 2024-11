Avrebbe sottoposto la moglie a continue vessazioni. Con quest’accusa è stato tratto in arresto S.A. di Melito Porto Salvo

Sottoponeva la moglie a continue vessazioni. Per questo motivo, con le accuse di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate e continuate, i Carabinieri hanno arrestato S. A., 60 anni, di Melito Porto Salvo. I militari sono intervenuti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.