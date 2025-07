La Corte di Appello di Catanzaro ribalta la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva deciso per soli 4 mesi di reclusione. Le due maestre di Cotronei picchiavano con schiaffi e calci e a volte rinchiudevano gli alunni in un’aula buia in fondo al corridoio della scuola

La Corte di Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi, ha condannato due maestre d'asilo di Cotronei, nel crotonese, per maltrattamenti nei confronti dei loro allievi. Alle due insegnanti i giudici hanno inflitto una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno, con pena sospesa, ribaltando la sentenza di primo grado con la quale nel gennaio 2020 il Tribunale di Crotone aveva derubricato l'accusa di maltrattamenti in quella di abuso dei mezzi di correzione condannandole a 4 mesi di reclusione.

La vicenda risale al 2017, quando le due maestre di Cotronei furono interdette per due mesi dalla professione in seguito ad una indagine dei carabinieri avviata su segnalazione di alcuni genitori. I militari attraverso intercettazioni audio-video documentarono i maltrattamenti che avvenivano nell'asilo comunale. I bambini, secondo quanto emerso nelle indagini, venivano picchiati con schiaffi, calci alle gambe, violenti strattoni, tirate di capelli, graffi, minacce di morte.

In alcune occasioni, le insegnanti hanno gettato zaini e scarpe dei bambini fuori dall'aula e li avrebbero rinchiusi per brevi periodi in un'aula buia in fondo al corridoio della scuola. La Corte d'Appello ha stabilito anche che le due maestre dovranno risarcire i danni alle famiglie dei piccoli allievi, mentre in primo grado il Tribunale aveva rigettato le richieste risarcitorie delle parti civili.