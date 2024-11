Una piccola agenda dove segnare ogni dettaglio della malattia del figlio, dalle medicine alle visite, passando per gli interventi effettuati. L’appello per trovarla è stata lanciato da una giovane mamma di Pizzo, giunta a Roma per proseguire le cure al piccolo, 7 anni,malato di tumore. No, non una dimenticanza qualsiasi. Il finestrino dell’auto su cui viaggiavano, è stato frantumato per rubare all’interno.

Il mezzo, caricato di tutto punto per far rientro a casa, era parcheggiato nei pressi del parcheggio del supermercato “Panorama”. Hanno portato via tutto. Da qui la richiesta d’aiuto, pubblicata sui social: «Adesso rabbia e sconforto a parte – scrive Valentina Sarlo - nella mia borsa c'era una piccola agenda blu dove da giugno dell'anno scorso c'era appuntato tutto il percorso oncologico di mio figlio. Ogni minima cosa. Vi prego aiutatemi a trovarla, per me è importantissima». Intorno all’agenda vi è legato un rosario: «Lasciatela ovunque affinché qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi». In poche ore, il messaggio di Valentina ha fatto il giro dei social, raccogliendo la solidarietà degli utenti. Oltre ai sentimenti di dispiacere e disappunto, la speranza è che la storia si concluda in maniera positiva.