La vicinanza della comunità durante la Santa Messa celebrata dal Vescovo Maurizio Aloise in occasione della festa Patronale della Madonna delle Grazie. In condizioni più grave la donna di 36 anni

A Spezzano Albanese oggi è la festa Patronale della Madonna delle Grazie. Ricorre ogni anno il martedì dopo la Pasqua. Nel corso della Santa Messa celebrata dal vescovo di Rossano-Cariati, monsignor Maurizio Aloise, tutta la comunità si è stretta in preghiera per la donna di 36 anni e la figlia di 3 anni, entrambe residenti nel centro arbereshe, ricoverate in gravi condizioni da sabato scorso all’ospedale dell’Annunziata, in terapia intensiva, dopo un breve transito dal pronto soccorso del Ferrari di Castrovillari.

Sono positive al Covid ma la sintomatologia accusata non è apparentemente legata al coronavirus. Non direttamente almeno. Alla donna in particolare, i medici hanno diagnosticato un edema cerebrale massivo. Secondo quanto si è appreso, sono stati effettuati approfonditi esami tossicologici che hanno però dato esito negativo. Meno complesso il quadro clinico della piccola la quale tuttavia, è ugualmente intubata ma stazionaria.