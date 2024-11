È il sunto di un lungo viaggio che il nostro network ha condotto nel cuore della potente criminalità organizzata calabrese, una puntata speciale di Mammasantissima - Processo alla ‘ndrangheta, quella che è andata in onda martedì 28 marzo alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

Conclusa la prima stagione di un format che ha registrato punte di ascolto impressionanti, certificate da Auditel e web, la Diemmecom ha deciso di proporre un diario, con alcuni dei momenti salienti del percorso iniziato a gennaio e che si è concluso stasera.

Il programma condotto da Pietro Comito ha riannodato i fili di una trama che spiega la struttura e l’organizzazione di una delle mafie più potenti e ramificate del mondo, svela i suoi affari e racconta l’orrore provocato nel versare il sangue di troppi innocenti.

LaC Tv ha riproposto reportage, ricostruzioni, intercettazioni, interrogatori, insomma il meglio di una prima stagione memorabile di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione e tutte le altre puntate anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.