La vittima, ferita all’addome, è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale civile di Locri per le cure del caso. Il 75enne è stato arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere

Nella prima mattinata di oggi, i carabinieri della stazione di Mammola hanno tratto in arresto Vincenzo Vinci, 75enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per tentato omicidio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.



In particolare l’uomo avrebbe accoltellato un 44enne, anch’egli di Mammola, per futili motivi legati a questioni di vicinato. La vittima, ferita all’addome, è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale civile di Locri per le cure del caso.



I carabinieri della locale Stazione, prontamente intervenuti, hanno ricostruito in breve tempo quanto accaduto ed anche grazie a quanto riferito dai presenti all’aggressione, hanno identificato l’accoltellatore ed intrapreso le sue ricerche, rintracciandolo poco dopo e recuperando l’arma utilizzata, un coltello della lunghezza di 21 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa Circondariale di Locri.