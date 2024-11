Il vecchio impianto elettrico continua a mostrare i segni del tempo con tutti gli inconvenienti del caso ed una manutenzione tecnica che non risolve il problema ed arriva spesso in ritardo

Gravi disagi all’ospedale di Tropea dove a causa di un guasto elettrico una trentina di pazienti non hanno potuto effettuare ieri mattina il servizio di Dialisi venendo dirottati nelle strutture sanitarie di Nicotera e Vibo. Il vecchio impianto elettrico continua a mostrare i segni del tempo con tutti gli inconvenienti del caso ed una manutenzione tecnica che non risolve il problema ed arriva spesso in ritardo.

A soffrire di più all’ospedale di Tropea sono soprattutto i reparti di Nefrologia e Dialisi, senza responsabile dal luglio scorso a causa del pensionamento del dottore Antonio Pugliese. Pochi anche gli infermieri e i disagi per i pazienti sono continui, con i sanitari che non sono messi in condizione di poter lavorare al meglio ed i pazienti che si vedono costretti a spostarsi altrove.