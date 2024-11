Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi a Crotone, per via dell'interruzione idrica prevista per consentire i lavori sulla condotta da parte del Consorzio di bonifica. Gli istituti superiori saranno chiusi anche domani. È quanto ha previsto il sindaco della città, Vincenzo Voce, con propria ordinanza.

«Alcuni dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini - è spiegato in una nota diffusa sui social - hanno chiesto, anche in considerazione che sono previste in alcuni di essi le programmate prove Invalsi, la chiusura dei plessi scolastici per la giornata dell’8 maggio 2023, al fine di utilizzare le riserve idriche presenti nei plessi scolastici stessi per consentire il regolare svolgimento delle succitate prove e delle attività didattiche il giorno successivo (9 maggio)».

Pertanto con ordinanza sindacale è stata disposta, quale misura precauzionale atta a garantire l’igiene pubblica, la chiusura dei seguenti plessi scolastici per il giorno 8 maggio:

- Istituto comprensivo “Maria Grazia Cutuli”

- Istituto comprensivo “Vittorio Alfieri”

- Istituto comprensivo “Antonio Rosmini”

- Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”

- Istituto comprensivo “Alcmeone”

- Plessi di via Achille Grandi e di via Luigi Pirandello assegnati all’Istituto comprensivo “Papanice”

È stata inoltre disposta la chiusura del plesso assegnato all’Istituto scolastico C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti di Crotone per le giornate di lunedì 8 maggio e martedì 9 maggio.

Per quanto riguarda gli istituti superiori, preso atti anche della «comunicazione della Provincia di Crotone la quale ha confermato l'assenza di riserve idriche degli istituti di propria pertinenza», è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di istruzione superiore ubicati nel territorio comunale per le giornate di lunedì 8 maggio e di martedì 9 maggio quale misura precauzione atta a garantire l'igiene pubblica.