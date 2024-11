Interruzione alla fornitura idrica per le utenze di Vibo centro nella giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, a partire dalle ore 7.



La misura, richiesta dal Comune di Vibo alla Sorical, si è resa necessaria al fine di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando la rete idrica comunale e a procedere, in particolare, alla sostituzione delle saracinesche presenti nel pozzetto ubicato nell’incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Dante Alighieri.

La sospensione del servizio è prevista nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione della rete idrica urbana e interesserà – spiegano dal Comune – esclusivamente le utenze di Vibo Centro. La normalizzazione è prevista nell’arco della serata, ad intervento concluso. Il Comune raccomanda la razionalizzazione del consumo.