I due plessi rimarranno chiusi per consentire le operazioni di ripristino degli impianti

Per tre giorni, da domani e fino a giovedì 16 gennaio prossimo, a Catanzaro, il plesso della scuola dell’infanzia di via Fiume Neto, che fa parte dell’istituto comprensivo Don Milani, rimarrà chiuso per consentire l’esecuzione di interventi tecnici di riparazione e ripristino dell’impianto di riscaldamento dell’edificio. Lo ha disposto il Comune con l’apposita ordinanza che recepisce l’avviso con il quale il settore Gestione del territorio ha comunicato che, nelle prossime tre giornate, verranno effettuate le operazioni resesi necessarie a causa di guasti alle condutture di alimentazione dell’impianto di riscaldamento.

Inoltre sarà chiuso anche domani, martedì 14 gennaio, il plesso scolastico di via Murano che fa parte dell’istituto comprensivo Vivaldi, nel quartiere Lido, per facilitare le attività di riparazione dell’impianto di riscaldamento avviati nella giornata odierna.