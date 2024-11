Riesplode il dramma della carenza di posti nei cimiteri di Catanzaro. In particolare in quello del quartiere Lido i feretri continuano ad ammassarsi all'interno del piccolo obitorio dove stamane se ne contano ben dieci. Mentre altre due bare sono ospitate provvisoriamente in altrettante cappelle di parenti.

Nel camposanto di Catanzaro Lido, uno dei quattro del capoluogo di regione, da diversi giorni le tumulazioni sono ferme per mancanza di posti.

Una situazione esecrabile che purtroppo non può essere classificata come di emergenza in quanto il problema è ben noto da tempo; evidentemente non ci sono le condizioni per porvi rimedio immediato. Anche se il rispetto delle persone dopo la morte rappresenta un indice di civiltà di ogni comunità ed in ogni epoca che dovrebbe essere prioritario su tutte le altre cose terrene.