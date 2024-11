Revocate le qualifiche di sicurezza ad Angelo Sorace e Filippo Nesci, comandanti della polizia provinciale e di quella comunale di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Il prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno, ha revocato l’incarico al comandante della polizia municipale, Filippo Nesci (nella foto) e al comandante della polizia provinciale Angelo Sorace. Alla base della decisione, la ‘non ottemperanza ad una disposizione del Prefetto, avallata dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. I due, secondo il massimo rappresentante territoriale del governo, sono stati inadempienti. In particolare la decisione di sospendere i due comandanti sarebbe scaturita a seguito della inottemperanza da parte di Nesci e di Sorace di una precisa disposizione. Ovvero assicurare un’adeguata sorveglianza alla stazione ferroviaria di Vibo- Pizzo, al centro di numerosi furti e atti vandalici. Un invito che non sarebbe stato recepito dai due comandanti. Tant’è che ieri il Prefetto ha firmato il provvedimento di revoca, immediatamente esecutivo, della qualifica di pubblica sicurezza, che di fatto rimuove dall’incarico i vertici della polizia locale.