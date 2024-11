L’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro si scusa per la mancata vaccinazione della paziente disabile di cui abbiamo dato conto oggi su lacnews24.it.

«Con riferimento all'articolo pubblicato – si legge in una nota - inerente una ragazza disabile convocata per la vaccinazione e poi rinviata, la direzione strategica dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, nel chiedere scusa pubblicamente per il disguido, avvenuto a causa di un difetto interno di comunicazione, ha provveduto a contattare la mamma della paziente rassicurandola sulla riprogrammazione, nel giro massimo di 2 giorni, della vaccinazione della figlia, insieme agli altri pazienti con analoghe patologie».

«Si ricorda che l'Azienda Ospedaliera, in tema di vaccinazioni anti-Covid, sta dando il massimo per venire incontro anche alle esigenze della popolazione, vaccinando quanto più possibile i soggetti vulnerabili in carico alle Unità Operative dell'Azienda stessa.