Non sarebbe prima volta che il sindaco, Angelo Donnici, è vittima di atti intimidatori. Si attendono i risultato delle indagini

Mandatoriccio (Cosenza)– Potrebbe trattarsi di una nuova intimidazione quella che è stata rivolta al sindaco di Mandatoriccio Angelo Donnici, che ha trovato sul pianerottolo della sua abitazione la carcassa di un cane di grossa taglia. Il cadavere del cane è stato ritrovato ieri mattina, subito i carabinieri hanno avviato le indagini. Anche i medici dell’ASL sono intervenuti sul luogo ed hanno prelevato il corpo dell’animale per accertare le cause della morte. Saranno gli esiti delle indagini, quindi, a stabilire se, effettivamente, l’animale è stato avvelenato e abbandonato lì. “Se si dovesse giungere ad una conferma di questo tipo – dichiara il vicesindaco Filippo Mazza – l’episodio rappresenterebbe una brutta, bruttissima pagina per la comunità” .



L'ipotesi di un atto volontario a sfondo intimidatorio viene suffragata anche dalla circostanza che il cane per poter andare a morire sul pianerottolo della casa del sindaco avrebbe dovuto passare il cancello abitualmente chiuso. Non è la prima volta, infatti, che il sindaco subisce intimidazioni, in passato, infatti, aveva subito dei danneggiamenti tra cui l'incendio della propria auto.