Gli operatori della Marina hanno deciso di abbassare le saracinesche delle proprie attività e di occupare la sala consiliare per protestare contro le condizioni del mare. Presenti anche centinaia di cittadini

È scattata questa mattina la protesta dei commercianti di Nicotera che hanno deciso di abbassare le saracinesche delle proprie attività per protestare contro le condizioni del mare che rischiano di mettere in ginocchio, per l’ennesimo anno, gli operatori della Marina.



Alla mobilitazione presenti anche centinaia di cittadini che, insieme ai commercianti, hanno occupato il Comune e bloccato la strada antistante il Municipio chiedendo l'intervento del Presidente della Regione, Mario Oliverio: "Altrimenti - dicono - non ci muoveremo di qui".



Appena una settimana fa la Regione aveva promesso lo stanziamento delle risorse necessarie per lo sbarramento del Mesima.