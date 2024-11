Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, è stata eletta presidente di Magistratura Indipendente. La nomina arriva al termine dell’assemblea nazionale che si è svolta a Roma. Questa corrente è la più antica fra le altre confluenti all’interno all’Associazione nazionale magistrati. Paola D’Ovidio, coordinatrice del massimario civile della Cassazione, è stata invece eletta nuovo segretario generale.

Entrambe le nomine arrivano in un momento storico in cui la magistratura, e soprattutto le varie correnti, fanno i conti con la bufera scaturita dal caso “Palamara”. La nomina di Maria Grazia Arena è un segno di profonda attestazione e stima verso un giudice tra i più seri e stimati non solo della Calabria, ma dell’intero Paese. Nell’ottobre del 2016 é stata nominata a dirigere il Tribunale reggino , succedendo a Luciano Gerardis. Nella sua lunga carriera Arena ha svolto le funzioni di giudice nei Tribunali di Locri e di Palmi, di consigliere presso la Corte d’appello e di presidente della sezione gip-gup del Tribunale di Reggio. Ha anche ricoperto l’incarico di presidente della prima e della seconda Sezione civile. Dal settembre 2010 e’ stata presidente del Tribunale di Palmi. Tra il 1995 e il 2002 Arena, in qualita’ di giudice relatore, e’ stata impegnata in numerosi dibattimenti estremamente delicati sia per i reati contestati, sia per il numero degli imputati e la mole degli atti processuali. Tra questi vanno ricordati quello relativo all’omicidio del sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonino Scopelliti, a carico di Toto’ Riina e altri nove imputati nonchè il processo “Olimpia”.