L’Assemblea elettiva della FIMP (federazione italiana medici pediatri), sindacato maggiormente rappresentativo dei pediatri di libera scelta per la provincia di Catanzaro, si è riunito per il rinnovo delle cariche direttive. Dopo le operazioni preliminari del voto e la costituzione del seggio elettorale, è stata presentata una sola lista che ha concorso alla ripartizione delle cariche, il corpo elettorale composto dal 75% degli aventi diritto al voto ha eletto all’unanimità per il prossimo quadriennio e, per la terza volta consecutiva, segretario provinciale, la dottoressa Maria Grazia Licastro.

Alla carica di consiglieri provinciali sono stati elette le dottoresse, Ida Perri, Elvira Schiavone, Daniela Morica, Mariantonietta Vigliarolo, Laura Scoliere, Vittoria Dominijanni, Angela Gullo. Alla carica di Probiviri sono risultati eletti le dottoresse, Maria Tavano, Angelique Xyngi e il dottor Francesco Scalise. Alla carica di Revisori dei Conti, le dottoresse, Bruna Dardano, Paola Pelaggi, Maria Grazia Rijllo. A conclusione dell’Assemblea elettiva, il neo eletto direttivo provinciale si è riunito e ha proceduto alla definizione delle cariche di vice segretario provinciale e di tesoriere, riconfermando nelle funzioni la dott.ssa Daniela Morica e la dott.ssa Ida Perri. L’assemblea provinciale della Fimp, quest’anno si è tenuta presso la sala Don Bosco della Parrocchia “ Maria Regina della famiglia”a Nocera Terinese Marina. La presidenza della commissione elettorale dell’assemblea è stata assunta dalla dott.ssa Nero Anna Maria, segretaria la dott.ssa Rende Santina e scrutatore il dott. Grande Alfredo.