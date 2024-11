Gli uomini della squadra mobile della questura di Crotone hanno arrestato un uomo di Isola Capo Rizzuto per produzione, trafficoi e detenzione illecita di sostanza stupefacenti e detenzione abusiva di armi e di esplosivi. Si tratta di Andrea Gallelli, 52 anni.

Nel blitz compiuto insieme al Nucleo regionale artificieri Catanzaro nella casa dell'indagato, sarebbe stato scoperto una busta con 365 grammi di marijuana, un caricatore per arma da fuoco, 25 cartucce vuote e vario materiale per la produzione e confezionamento di materiale esplodente.

In particolare, oltre a numerosissime scatole e barattoli contenenti polveri esplosive e spezzoni di miccia, sarebbero state rinvenute e sequestrate 24 bombe carta, 68 ordigni esplosivi tipo “caramella”, più di 1000 apparecchi per innesco, circa 150 accenditori elettrici e 2 ricevitori per l’accensione da remoto, nonché sostanze chimiche utilizzate nella preparazione degli esplosivi.

Ultimate le formalità di rito l’arrestato è stato rinchiuso in carcere.