La sostanza stupefacente è stata rinvenuta a seguito di una perquisizione dei carabinieri

Un giovane di 31 anni di Cosenza è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Rende per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato a bordo della propria autovettura da una pattuglia della radiomobile, in seguito a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una sigaretta rudimentale di marijuana.

Successivamente i militari hanno condotto anche una perquisizione domiciliare durante la quale venivano rinvenuti circa 47 grammi di marijuana, contenuti in più barattoli.