Due fratelli, di 38 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri, a Reggio Calabria, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito ad una perquisizione domiciliare i due sono stati trovati in possesso di 50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, utilizzati per la preparazione delle dosi da vendere. In attesa del rito direttissimo i due fratelli si trovano agli arresti domiciliari.