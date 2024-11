Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane, un 25enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari

I Carabinieri della stazione di Stilo hanno arrestato un giovane, M. V. C., 25 anni, del posto, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita congiuntamente a personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, i militari hanno rinvenuto, nelle pertinenze dell'abitazione del giovane, 10 involucri contenenti oltre 20 grammi di marijuana nonché' altri 6 involucri, in cellophane trasparente, contenenti quasi 350 grammi della stessa sostanza e un bilancino elettronico di precisione. Questi ultimi sono stati trovati in un locale adibito a pizzeria in disuso da tempo, riconducibile, secondo gli inquirenti, a Crea. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane sottoposto agli arresti domiciliari. (Agi)