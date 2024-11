È caduto da circa 4 metri, mentre si trovava sullo scoglio del leone, a Marina di Zambrone nel Vibonese. Vittima dell’incidente un uomo di 72 anni.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Tempestivo l’intervento del 118, giunto sul posto con un’ambulanza non medicalizzata. Viste le condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso giunto da Locri, che lo ha trasferito all’ospedale di Reggio Calabria per le necessarie cure. Il 72enne avrebbe riportato un trauma cranico e sarebbe in condizioni critiche.