Sono un uomo del Sud e conosco bene la calabria. con l’impegno di tutti raggiungeremo grandi risultati. Si è presentato così il nuovo questore di Catanzaro Mario Finocchiaro che dopo l’incarico come primo dirigente a Cosenza è stato questore di Crotone tra il 2012 e il 2013, ed ora prende il posto di Amalia Di Ruocco. Di origini siciliane, Finocchiaro ha già guidato quattro questure: oltre a Crotone, anche Agrigento, Messina e Perugia.



«Quella di Catanzaro è una realtà interessante, stimolante e importante - ha spiegato il nuovo questore - nella quale mi impegnerò al massimo delle mie capacità e possibilità. I problemi presenti sul territorio li conosco grazie ai miei pregressi in regione e per aver letto molto notizie al riguardo, soprattutto da quando ho saputo della possibilità del mio trasferimento, ma avrò modo di approfondire».



A margine della conferenza, il nuovo questore ha assicurato l’impegno delle forze dell’ordine nell’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il capoluogo di regione. «Anche se non abbiamo competenze di tipo sanitario – ha detto Finocchiaro - siamo chiamati a svolgere un ruolo anche in relazione a questa problematica. Lo faremo con il massimo impegno a tutela della collettività».