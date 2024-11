VIDEO | Il sindaco di Cosenza è indagato per abuso d'ufficio. Aperto un altro procedimento a seguito di una querela sporta dal senatore Nicola Morra, presumibilmente per diffamazione

La realizzazione di un soppalco per consentire la costruzione del McDonalds nella struttura di Piazza Bilotti, nell'area inizialmente destinata esclusivamente a ospitare il Museo Multimediale, è alla base di una nuova inchiesta della Procura di Cosenza nella quale è indagato per abuso d'ufficio il sindaco Mario Occhiuto, già ascoltato nella mattinata di oggi, 17 maggio, dagli inquirenti.

Occhiuto, che in relazione a questo fascicolo, ha ricevuto nei giorni scorsi un avviso di garanzia, ha ripercorso l'iter delle procedure attivate per concedere l'autorizzazione alla realizzazione delle opere. Un secondo avviso di garanzia è stato notificato al sindaco, per una querela depositata alla Pocura di Roma dal senatore pentastellato Nicola Morra, presumbilmente per diffamazione.

Impossibile esercitare le funzioni amministrative

«In questo modo è veramente difficile fare l’amministratore - ha commentato Mario Occhiuto - perché ci sono quelli che intendono la politica quasi come fosse una lotta mafiosa e denunciano e complottano ai danni degli avversari con l’intento di farli fuori. Nonostante il dispiacere e l’amarezza di subire ogni giorno tali comportamenti scorretti – ha aggiunto – continuerò a lavorare come ho sempre fatto e ad adoperarmi per il bene della mia città e della mia regione».