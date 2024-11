Soccorsa dai familiari, era stata trasportata in elisoccorso al nosocomio reggino. Il decesso dopo 4 giorni

L.R. non ce l'ha fatta. L’anziana donna di Martone caduta lo scorso giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel centro storico del piccolo borgo della Locride dove viveva da sola, è morta oggi all’Ospedale di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’anziana, soccorsa dai familiari, è stata trasportata in elisoccorso al nosocomio reggino. Purtroppo per lei, dopo 4 giorni di degenza, non c’è stato nulla da fare.