Oltre 300 i prodotti privi del marchio CE, delle indicazioni sulla sicurezza per bambini e sul corretto utilizzo per evitare danni alla salute, sequestrati dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria

Sono oltre 300 i prodotti carnevaleschi (maschere, parrucche, occhiali) privi del marchio CE, delle indicazioni sulla sicurezza per bambini e sul corretto utilizzo per evitare danni alla salute, sequestrati dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria, dopo i controlli che gli stessi militari hanno effettuato durante il periodo di Carnevale in attività commerciali specializzati nella vendita di costumi, maschere e giocattoli.

Le sanzioni

I controlli sono stati eseguiti a Reggio Calabria, Gioia Tauro e Rosarno, in centri commerciali gestiti da persone di nazionalità cinese, al fine di evitare incidenti per i bambini. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 9 mila euro. Le quattro attività commerciali controllate sono state segnalate alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza.