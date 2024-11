Il commentatore sportivo stava giocando a padel nel quartiere Lido. Adesso è ricoverato al Pugliese in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita

Il forte dolore, la grande paura, la corsa in ospedale e l'intervento urgente che pare avere scongiurato per il momento conseguenze fatali.

Momenti di terrore ieri per Massimo Mauro, noto ex calciatore del Catanzaro, della Juventus e della nazionale italiana e attuale giornalista e commentatore sportivo. La bandiera giallorossa, durante una partita di padel nel quartiere Lido di Catanzaro, ha accusato un pesante malore: mentre si trovava sul campo, ha improvvisamente accusato un malore, che inizialmente è stato scambiato per un'indigestione. Tuttavia, la realtà era ben diversa: Mauro stava avendo un infarto.

Prontamente soccorso dai presenti, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro, dove i medici hanno immediatamente preso in carico la sua situazione critica. Lottando tra la vita e la morte, è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita.

Massimo Mauro colpito da infarto: le sue condizioni

L'intervento d'urgenza è stato portato a termine con successo ed attualmente Mauro è ricoverato presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro: stando alle prime indiscrezioni, non risulta in pericolo di vita ma è ancora sotto osservazione in terapia intensiva e nuove informazioni verranno diffuse nelle prossime ore.

La notizia dell'incidente ha scosso profondamente il mondo dello sport e i suoi numerosi fan. Massimo Mauro è un personaggio molto amato, sia per il suo passato da calciatore che per il suo attuale ruolo di commentatore sportivo, e sin dalle prime indiscrezioni in molti si sono uniti in un sentito sostegno e augurio di pronta guarigione.