I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Reggio Calabria hanno sequestrato 35 quintali di prodotti caseari in un'azienda di Melicucco, centro agricolo nella Piana di Gioia Tauro. I controlli effettuati hanno riscontrato gravi carenze in ordine all' individuazione della filiera del latte usato nel ciclo produttivo per essere trasformato in mozzarelle e formaggi.

L'azienda, secondo quanto reso noto, utilizzava latte vaccino e ovino, senza la certificazione di provenienza e quella relativa all' identificazione del prodotto finito. È risultato, inoltre, il mancato aggiornamento del registro di autocontrollo haccp, in mancanza del quale non era possibile risalire agli ingredienti utilizzati per la produzione. A carico del responsabile legale del caseificio sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3.500 euro, nonché addebitate le spese per la distruzione degli alimenti sequestrati.