Si tratta di Enrico Abagnale, lo stesso che coordinò il volo sopra la chiesa Don Bosco di Roma durante le esequie del boss romano

Quel volo sopra la Capitale rasente palazzi e chiese per celebrare in grande stile le esequie del boss Vittorio Casamonica, nell’agosto del 2015 , deve aver impressionato al punto di "fare scuola". Tanto da dover, a parere di qualcuno, essere emulato in una circostanza magari più festosa. Come un matrimonio. Quindi perché non rivolgersi agli stessi protagonisti di quel, si direbbe, mediaticamente “riuscitissimo” evento.

Sposi in elicottero a Nicotera, il velivolo atterra direttamente in piazza



Deve aver pensato questo Antonino Gallone, l'operaio con precedenti penali e parentele ingombranti che, a Nicotera, ha scelto di stupire amici e invitati atterrando in elicottero con la sua promessa sposa quasi fin sull’altare della Cattedrale, in pieno centro e senza le necessarie autorizzazioni. Dalle indagini avviate in questo ore sul caso che sta facendo discutere l’Italia, trapela infatti un particolare di non poco conto.

Elicottero nel centro storico di Nicotera, il caso passa alla Dda



A sovrintedere l'atterraggio dell'elicottero in largo Roberto il Giuscardo, tra due ali di invitati plaudenti, è stato infatti Enrico Abagnale, già noto alle cronache come "l'elicotterista dei Casamonica". Lo stesso che, come si ricorderà, coordinò il volo sopra la chiesa di don Bosco durante i funerali di Vittorio Casamonica. Abagnale era stato sospeso dall'Enac per 33 mesi.



Anche Abagnale sarà sentito nei prossimi giorni dagli inquirenti. Per effettuare il volo “nuziale” di Nicotera, poi, gli sposi si sono avvalsi di un velivolo della Rototech Srl. La stessa azienda, inutile dirlo, coinvolta nel caso dei funerali del boss Casamonica.

Sposi in elicottero, tra gli invitati anche sindaco e vicesindaco

Da Il Vibonese