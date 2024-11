Ennesimo grave incidente stradale sulle strade calabresi. Sulla strada statale 106 in località Pigna Grande a Trebisacce nei pressi dello stadio Amerise, si è consumato un nuovo sinistro mortale in cui, in un tragico impatto tra un suv e un'auto, ha perso la vita un uomo, Julian Iliescu, 48 anni, di nazionalità rumena. Secondo una prima ricostruzione pare che il suv a bordo del quale viaggiava la vittima abbia sbandato travolgendo l'Alfa 146 in cui si trovava una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, rimaste ferite ma fortunatamente non in gravi condizioni. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Chidichimo di Trebisacce. Sul posto la Polstrada per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il 48enne. Traffico bloccato. Nella sola giornata di ieri altre quattro persone sono decedute sempre nel Cosentino.

