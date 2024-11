Emergono nuovi particolari a seguito della cattura di Matteo Messina Denaro. Il superboss di Cosa nostra, catturato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove un anno fa era stato operato e da allora stava facendo delle terapie in day hospital, si sarebbe sottoposto a vaccinazione antiCovid. Avrebbe ricevuto tre dosi di siero, tra marzo e dicembre 2021, a Castelvetrano, suo paese d’origine.

I tre accessi nel centro vaccinale del piccolo borgo in provincia di Trapani sarebbero stati registrati sotto il nome di Andrea Bonafede, classe 1963, nato a Campobello di Mazara. Stessi dati usati per le cure presso la clinica palermitana. Secondo quanto si è appreso in ambienti de La Maddalena, Matteo Messina Denaro, soffriva di tumore al colon e aveva metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di trattamenti chemioterapici. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.



