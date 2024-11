VIDEO-INTERVISTE | Oggi alcuni dei circa 25mila ragazzi frequentanti l'ultimo anno delle superiori della regione si sono sottoposti al nuovo esame creato ad hoc per i tempi della pandemia

Gli anni delle scuole superiori sono per molti indimenticabili, lo sono stati sicuramente per gli studenti che li hanno vissuti negli ultimi due. L’emergenza Covid ha condizionato il normale svolgimento delle lezioni e ha cambiato radicalmente le modalità dell’esame di maturità. Oggi alcuni dei circa 25mila studenti calabresi dell'ultimo anno delle superiori si sono sottoposti alla nuova prova creata ad hoc per i tempi della pandemia.

Ecco come è andata nelle cinque province calabresi.

Catanzaro

Gemma è la prima del primo giorno di scrutinio al liceo classico Galluppi di Catanzaro. «Beh sono emozionatissima. Mi sento preparata e spero vada bene. È una bella emozione tornare in aula dopo tutto quel che è successo».

Cosenza

Due striscioni affissi davanti all'Istituto Antonio Monaco di Cosenza ed alcune bottiglie di birra abbandonate sul muretto di recinzione dell'attiguo liceo Scorza. Al liceo scientifico Pitagora a Rende dietro la cancellata pochi studenti alle otto e trenta del mattino.

Vibo Valentia

È l’ansia il sentimento che prevale tra i 1662 maturandi del Vibonese, 123 dei quali esterni, chiamati ad affrontare una del prove più impegnative.

Crotone

Roberto è arrivato prestissimo: alle 7.30 era già lì, con in mano i suoi appunti, davanti al cancello del liceo scientifico Filolao di Crotone. Oggi hal’esame di maturità ed è tesissimo, non ha voglia, per ora, di parlare: «Devo ripetere».

Reggio Calabria

«Sono emozionata e felice. Essere la prima ad entrare e uscire da quella porta è stato come iniziare e finire un percorso. Ma adesso che l’ansia è passata posso dire che la scuola mi mancherà».Sono le parole di Alessia la prima maturanda del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.