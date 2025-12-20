Gli uomini della Squadra mobile hanno rinvenuto 300mila euro in contanti, frutto dello spaccio, e 41 armi da fuoco

Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga.

L'operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti a volte attraverso i cannabis shop, è stata eseguita con l'impegno delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Identificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali per l'eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie per l'oscuramento. Svolti mirati controlli anche sulla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop. Ne sono stati controllati oltre 300 e sequestrati 5, in 3 diverse città. Tre gli arrestati e 141 denunciati, tra titolari o gestori. Sequestrati quasi 300 chili di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

Vibo Valentia

Nell’ambito della maxi operazione su tutto il territorio nazionale anche a Vibo Valentia sono stati eseguiti controlli, denunce e un arresto. Nei luoghi interessati dalla movida nel vibonese sono state controllate complessivamente 1.890 persone, di cui 192 minorenni, nonché 753 veicoli. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare sia sostanze stupefacenti riferibili ai cannabinoidi che eroina, deferendo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed elevando quattro sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti.

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia con l’ausilio di unità cinofila antidroga nel comune di San Calogero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti durante una perquisizione personale e locale eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto, ben occultati nel vano cucina, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo Hashish per un peso complessivo netto di 34,1 grammi, nonché 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, parte della quale già suddivisa in dosi. Durante la perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma in contanti di 1.275 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Crotone

Anche Crotone è stata al centro dell’operazione ad alto impatto investigativo, con gli agenti della Questura pitagorica che hanno predisposto servizi mirati di controllo del territorio nelle aree del centro storico e in quelle frequentate dalla movida. Gli agenti hanno arrestato tre persone per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando complessivamente 61 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish.