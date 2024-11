Giungeranno a bordo della “Olympic Commander” battente bandiera norvegese, parte del dispositivo internazionale “Frontex”

Nella giornata di domani 14 luglio approderà presso il porto di Crotone la motonave “Olympic Commander” battente bandiera norvegese, con a bordo oltre 1.200 migranti ed una stima di arrivo per le ore 13,00. L’imbarcazione è parte del dispositivo internazionale “Frontex”, attivo, sulla base delle intese raggiunte in sede comunitaria, lungo il Canale di Sicilia e con compiti d’intervento e soccorso a sostegno dei migranti durante le traversate.

La riunione in Prefettura

In ragione dell’elevato numero delle persone soccorse è indetta, nel tardo pomeriggio odierno, una riunione di coordinamento in Prefettura per mettere a punto, sul piano operativo e logistico adattato allo specifico evento, i contenuti del cosiddetto “protocollo sbarchi”.

Oggetto delle iniziative di raccordo sarà la sequela delle distinte fasi della discesa in banchina, dell’assistenza anche a mezzo della distribuzione di generi di conforto, dello screening sanitario nonché del successivo fotosegnalamento nonché l’indicazione degli ambiti d’intervento, in modo coordinato, dei soggetti pubblici e privati cui la Legge attribuisce compiti, responsabilità e funzioni strumentali di supporto. I migranti, completate le attività di rito, raggiungeranno, come di consueto, le diverse località assegnate dal piano nazionale di riparto del Ministero dell’Interno. Altro sbarco è atteso in mattinata al porto di Vibo Marina.