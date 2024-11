Si tratterebbe di marijuana. Al momento non si conoscono altri dettagli in attesa che le forze dell’ordine illustrino i contenuti investigativi

Maxi sequestro di droga a Cetraro. La notizia è circolata velocemente nella località turistica cosentina visto che l’ingente stupefacente - probabilmente marijuana - è stato trasportato in caserma legato al tetto di un’auto civetta a disposizione dell’Arma dei carabinieri, come si vede dalla foto che pubblichiamo in copertina.

Al momento non si conoscono altri dettagli in attesa che le forze dell’ordine illustrino i contenuti investigativi dell’operazione antidroga condotta nella costa tirenica cosentina, dove la presenza della criminalità organizzata è molto forte.