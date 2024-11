L’incidente si è verificato sul raccordo autostradale della città dello Stretto. Due feriti. Traffico deviato

L'Anas ha reso noto, con un comunicato, che, a causa di un tamponamento tra più veicoli verificatesi sul raccordo autostradale di Reggio Calabria è stata provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Taranto. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto otto veicoli provocando il ferimento di due persone. Il traffico, al momento, viene deviato allo svincolo di Cardinale Porta Nova con rientro allo svincolo di Reggio Centro. Sul posto sono presenti il personale dell'Anas, della Polizia stradale e del 118 per la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e per la gestione della viabilità.