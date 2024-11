Quattro veicoli coinvolti in un incidente sulla statale 107. Non ci sarebbero feriti gravi

La carambola, secondo quanto si è appreso, avrebbe coinvolto quattro veicoli lungo la statale 107, all'altezza del bivio di San Fili, in territorio del comune di Rende. La circolazione è andata subito in tilt poiché le auto incidentate hanno ostruito l'intera carreggiata. Tre persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale ed il personale dell'Anas per la rimozione dei mezzi e dei detriti.