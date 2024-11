Un grave incidente ha coinvolto diversi veicoli sull'A3, nei pressi dello svincolo di Montalto. Un morto

Diversi i veicoli coinvolti in un maxi incidente sull'A3 all'altezza dello svincolo di Montalto, in provincia di Cosenza. Intensa la pioggia che ha colpito in queste ore quel tratto di autostrada. Immediatamente sono partite le operazioni di salvataggio, con polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze. Il bilancio è di un morto.

Cinque le auto coinvolte nella prima carambola, che ha provocato una serie di incidenti a catena. In una di queste la vittima, che ha visto la sua auto girarsi in un testacoda andando a sbattere contro il guard rail. Tremendo l'impatto, che ha provocato la morte dell'ottantenne.



Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per diverse ore. Difficili le operazioni, per via dei tanti mezzi coinvolti, e della pioggia incessante che sta interessando la zona.



In aggiornamento