Dayli Ramos Reymont, 37 anni, in tasca la laurea in medicina con specialistica in radiologia, è alla sua seconda esperienza all'estero: «Sono stata per cinque anni in Venezuela» dice al nostro network a margine della cerimonia di accoglienza all'Unical del gruppo di camici bianchi in arrivo da Cuba e prima dell'inizio della prima giornata di lezioni intensive di italiano programmate all'ateneo di Arcavacata.

Esperienza felice

Non padroneggia la lingua ma comprende le domande e nelle risposte riesce a spiegarsi piuttosto agevolmente: «Per i medici del mio paese è normale viaggiare per prestare assistenza solidale in luoghi lontani. A Cuba ho lasciato la mia famiglia, il mio bambino di sei anni. Ma sono tutti molto felici per me. Sono qui – ha sottolineato - per contribuire a migliorare la situazione critica della sanità calabrese al fianco dei miei colleghi che già operano in questo contesto. Mi aspetto pure di poter imparare molto da questa esperienza, anche sotto il profilo della pratica medica. Sono contenta di essere parte di questa importante cooperazione».

L'intervista