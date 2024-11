La sede amministrativa dell'interateneo dovrà essere Rende, mentre all'Umg resta un ruolo di comparsa. L'agenzia di valutazione del sistema universitario si riserva verifiche in loco per accertare l'effettiva disponibilità di aule e laboratori

Arriva il disco verde da Anvur all'accreditamento del nuovo corso di laurea in medicina e tecnologie digitali che a partire dal prossimo anno accademico dovrebbe essere attivato nella città di Crotone. Il condizionale resta d'obbligo in considerazione del parere positivo, ma con prescrizioni, espresso dall'agenzia di valutazione del sistema universitario che nei giorni scorsi ha approvato l'elenco dei corsi di studi in cui figura anche l'ultimo nato in Calabria con il placet unanime apposto dal comitato dei rettori nella seduta dello scorso febbraio.

Le condizioni di Anvur

Le lezioni potranno avere inizio nel prossimo anno accademico ma solo ad una serie di condizioni. La prima posta da Anvur è lo spostamento della sede amministrativa del corso di laurea dall'Umg di Catanzaro all'Unical di Rende. Implicitamente bocciata, quindi, la richiesta avanzata dall'ateneo catanzarese che avrebbe dovuto mantenere la sede amministrativa del corso di laurea interateneo ceduto dall'Unical alla città di Crotone avendone nel frattempo avviato un altro in autonomia.

La comparsa

Poche e lapidarie parole, nel documento si chiede espressamente che «la sede amministrativa del corso rimanga l'università dei gli studi della Calabria», ritagliando così un ruolo di comparsa all'ateneo catanzarese che nell'operazione si limiterà a fornire i docenti, dopo la bocciatura rimediata in seno al Coruc alla proposta di attivare lo stesso corso di laurea ma in partnership con l'università privata Unilink di Roma.

La contrapposizione

Una querelle che ha visto contrapposti i due atenei per mesi nella fase di avvicendamento all'Umg tra i due rettori e con il neoeletto, Giovanni Cuda, deciso poi ad intraprendere la strada del compromesso acconsentendo alla proposta dell'Unical di attivare il corso di laurea in interateneo. Oggi la spallata finale, sarà l'università di Rende a gestire il corso di laurea a Crotone.

Il corso a Crotone

A patto però di garantire «l'adeguatezza e l'effettiva disponibilità delle strutture a disposizione degli studenti presso la sede di Crotone». L'agenzia nazionale si riserva di effettuare una verifica in loco entro il mese di settembre. Anche in questo caso sarà l'Unical a dover realizzare aule didattiche e laboratori nella sede messa a disposizione dal Comune di Crotone. Il corso di laurea conterà su 84 posti già nel primo anno accademico 2024/2025, che a regime supereranno i 500 iscritti.