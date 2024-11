Dopo l'aggressione subita da un anestesista e due infermiere dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e a seguito del sit- in organizzato dall'Ordine dei medici per chiedere maggiori controlli nel nosocomio cittadino, la Prefettura ha predisposto una costante vigilanza della struttura «anche tenuto conto dell’importante afflusso di turisti per il periodo estivo».

In particolare, l'area sarà presidiata con «frequenti controlli delle forze dell'ordine mentre i reparti dell'ospedale e il Pronto soccorso saranno monitorati con maggiore intensità dal personale di vigilanza privata, soprattutto nella fascia serale. I provvedimenti a seguito di una riunione nell'Ufficio territoriale del Governo cui ha partecipato anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale.