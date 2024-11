Brutale aggressione questa notte ai danni di un medico in servizio al punto di primo intervento di Palmi. A darne notizia con un post su facebook l’amministrazione del comune reggino guidata da Giuseppe Ranuccio. Il dottore sarebbe stato aggredito con calci e pugni dall’accompagnatore di un ragazzo ferito, riportando una lacerazione del timpano. «Condanniamo con forza quanto accaduto – si legge nel post - perché nessun motivo potrà mai giustificare atti di violenza di questo genere, specie se nei confronti di chi opera tra mille difficoltà, in un sistema sanitario al collasso, per garantire la salute di tutti i cittadini. Oltre che un plauso per aver nonostante tutto portato a termine il proprio dovere, confermando l’eroismo di chi lavora in queste condizioni di precarietà, al medico aggredito va tutta la nostra solidarietà. Ci stringiamo con forza a lui – conclude il post - e gli rivolgiamo sinceri auguri di pronta guarigione».