Il medico in servizio in guardia medica soccorso dai colleghi del servizio sanitario emergenza 118 perchè completamente ubriaco. È accaduto a Botricello, sulla costa ionica catanzarese, dove i carabinieri hanno riscontrato un tasso alcolemico molto elevato per il medico in servizio notturno. È stato un paziente che si era rivolto al medico di guardia medica per alcune cure - secondo quanto appreso dall'Agi - a segnalare le anomalie. Il medico che lo aveva appena visitato era evidentemente alticcio e, per questo, il paziente ha chiesto una verifica ai militari dell'Arma della locale Stazione. Quando i militari hanno bussato alla porta della guardia medica hanno trovato il professionista in evidente stato di alterazione psico fisica e hanno chiesto l'intervento del personale del 118 che ha trattato il collega per l'eccessiva assunzione di alcol.

Nella borsa del medico, tra medicine e il necessario per le visite, c'era anche una bottiglia di grappa barricata semivuota. Il medico è stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio, dal momento che la guardia medica è stata chiusa e il servizio dirottato nelle altre strutture sanitarie attive nel comprensorio.