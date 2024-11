Sarà una tre giorni di degustazioni, eventi live, approfondimenti, cooking show. Chef stellati racconteranno la loro storia e come sono cresciuti affidandosi agli ingredienti migliori che la Calabria offre. Appuntamento in piazza, dal 26 al 30 settembre

Mancano poche ore all’avvio di «Mediterraneo nel Borgo», l’appuntamento che da stasera, e per tre giorni, richiamerà a Stefanaconi big del mondo della gastronomia e della cultura. Un evento che parlerà di territorio partendo dalla terra, dalle eccellenze produttive dei piccoli centri: in questo caso, dal pane, la cui tradizione secolare è l’essenza stessa della cittadina vibonese. Ne è ben consapevole una delle star indiscusse della kermesse enogastronomica, la chef Sara Papa. Spetta a lei, celebre divulgatrice calabrese e protagonista dei cooking show quotidiani, ad entrare nel mood dellamanifestazione.

Il pane, protagonista dell'alimentazione

«Il pane - dichiara – è la base della nostra alimentazione: e quindi della salute. Per questo, dobbiamo tornare ad utilizzare i prodotti del territorio, e soprattutto il grano nostro, il grano calabrese. Abbiamo tantissimi mulini in regione che macinano a pietra, e tanti professionisti ovunque, ad iniziare da Stefanaconi. Qui in particolare – conclude – abbiamo la tradizione del pane c’u coccu, (pane di maggio, con i fiori di sambuco, ndr.). Una splendida tradizione che riproporremo in questi giorni, utilizzando farine locali, macinate a pietra, lavorando con le signore che mi stanno dando una mano. Daremo pane a tutti, faremo dei workshop, per far toccare con mano a quanti verranno a trovarci la tradizione più autentica…».

Piero Muscari: «Un evento imperdibile»

Anche il direttore artistico, Piero Muscari, (Piero Muscari Comunicazione), ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo nel contesto immediato, ma in una prospettiva più ampia. «A Stefanaconi sono in arrivo degustazioni, eventi live, approfondimenti, cooking show. Chef stellati da tutta la Calabria ci racconteranno la loro storia, verranno a dirci come sono diventati stellati,come sono cresciuti affidandosi agli ingredienti di questa terra straordinaria e generosa. Una formula vincente che parte da qui, da questo piccolo paese alla periferia di Vibo, e che per questo costituisce una scommessa ancora più grande, che vuole affrontare e vincere in tutta Italia».

Lavorare sulla qualità

Infine il Sindaco, ideatore della formula e vero deus ex machina dell’evento Salvatore Solano, Presidente della Provincia di Vibo Valentia. «Stiamo lavorando a questo appuntamento da circa un anno, insistendo sul respiroregionale e nazionale che vogliamo attribuirgli. Mi auguro che in futuro questa formula mediterranea possa conquistare tutto il Paese. – E ancora, sul suo prodotto -: il pane di Stefanaconi è rinomato, ha una fama induscussa. Noi abbiamo lavorato per recuperare la qualità, la filiera agroalimentare, base della buona produzione. Siamo partiti con un progetto, Panis Noster, che già all’indomani della chiusura dei battenti di Stefanaconi, intende muoversi su scala nazionale attivando sinergie, partnership, progetti di rete».