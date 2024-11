Sei persone sono state fermate per una rissa scoppiata sul lungomare del quartiere lido del capoluogo. Due i feriti. Tra le persone coinvolte anche due donne

Catanzaro Lido - Una mega rissa è esplosa, ieri sera sul lungomare di Catanzaro Lido. Sei le persone coinvolte, tra cui anche due donne, tutti tratti in arresto. Due persone sono state trasportate in ospedale per essere sottoposte alle dovute cure mediche. Secondo quanto appreso dai carabinieri intervenuti per placare le violenze, la rissa sarebbe scoppiata per questioni familiari. Si tratta di cittadini italiani residenti nel quartiere Aranceto e viale Isonzo del capoluogo. Alcuni dei fermati erano in evidente stato di ebbrezza.