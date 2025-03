VIDEO | Il bollettino è di diversi ragazzi con lividi e tagli ma nessuno, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze. In queste ore gli agenti del commissariato di Paola, intervenuti sul posto per sedare gli animi, stanno identificando i ragazzi attraverso alcuni video che circolano in rete

Una mega rissa si è verificata sabato scorso sul lungomare di Paola e da qualche ora sul web circola un video che ha immortalato le scene raccapriccianti. Da quanto si vede nelle immagini, una ventina di giovanissimi si sono feriti a calci e pugni dopo una lite scoppiata all'interno di un locale e degenerata in strada, sotto gli occhi inorriditi dei passanti. Per placare gli animi è stato necessario l'intervento degli agenti di Polizia del commissariato locale.

Divisi per "fazioni"

A dare credito a una prima ricostruzione, sembra di essere tornati agli anni '90, quando i giovani della Riviera dei Cedri, divisi per fazioni, ovvero, per paese di appartenenza, si davano appuntamento il sabato sera nei locali della movida del litorale tirrenico per sfidarsi a suon di calci e pugni. Dopo una prima lite tra paolani e cetraresi che si sarebbe registrata tra paolani e cetraresi, stavolta a darsele di santa ragione sono stati i "locali" e i giovani della vicina Fuscaldo. Tra i partecipanti alla rissa, molti sono giovanissimi, alcuni anche minorenni.

Contusi e feriti

Il bollettino è di diversi feriti, ma nessuno, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze. Tuttavia, in queste ore gli agenti del commissariato di Paola, intervenuti sul posto per sedare gli animi, stanno identificando i ragazzi attraverso alcuni video che circolano in rete. Per loro potrebbero scattare denunce e provvedimenti.