Un 37enne di nazionalità indiana è stato arrestato dai carabinieri di Melito Porto Salvo per l'omicidio di un suo connazionale

I carabinieri di Melito Porto Salvo hanno arrestato, in esecuzione di una richiesta della Procura di Reggio Calabria, Kumar Rakesh 37enne indiano, accusato dell'omicidio di un connazionale. Il corpo senza vita di Singh Jelly era stato rinvenuto, dai carabinieri, nel giugno scorso, in un luogo in stato di abbandono e divenuto rifugio dei senza tetto. Le indagni hanno fin da subito portato gli inquirenti nella giusta direzione. L'assassino è stato infatti individuato nella cerchia degli amici di Jelly. 'Omicidio per vendetta' spiegano i carabinieri che hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria il 37enne.